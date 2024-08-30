Motorola представил компактный смартфон Edge 50 Neo с Dimensity 7300 и 12 ГБ ОЗУ

Бренд Motorola представил новый смартфон под названием Edge 50 Neo, который обладает несколькими интересными характеристиками.

Устройство отличается компактными размерами, быстрой зарядкой, а также цветами корпуса, выбранными в сотрудничестве с институтом Pantone. Кроме того, смартфон защищен по стандартам IP68 и MIL-STD 810H, что делает его устойчивым к воде и пыли.

Основной экран Edge 50 Neo — pOLED-дисплей с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2670 на 1220 пикселей. Он имеет защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 и частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, а фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

Основная камера состоит из трех модулей: главный сенсор на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, ультраширокий объектив на 13 мегапикселей и телеобъектив на 10 мегапикселей с трехкратным зумом.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти, а также 512 ГБ встроенного накопителя. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4310 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 ватт и беспроводную — 15 ватт.

Также стоит отметить наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, модуль eSIM, сканер отпечатков пальцев под экраном и выбор между задней крышкой из пластика или с отделкой из искусственной кожи.

Габариты устройства составляют 154,1 на 71,2 на 8,1 миллиметра, а вес — 179 граммов. Motorola Edge 50 Neo уже доступен для покупки по цене 594 доллара или 54 300 рублей.