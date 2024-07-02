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Мошенники в РФ придумали легенду о сбое с тарифами связи для обмана россиян

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Мошенники разработали новую стратегию обмана российских граждан, выдавая себя за сотрудников сотовых операторов и предупреждая о предполагаемом сбое в системе, как сообщил Андрей Бийчук, директор продукта «Защитник» в компании МТС, в интервью РИА Новости.

По словам Бийчука, мошенники выдают себя за сотрудников сотовых операторов, чтобы запутать пользователей и получить доступ к их личным данным.

Типичный сценарий выглядит следующим образом: вы получаете звонок от человека, представляющегося сотрудником оператора. Мошенник уведомляет вас о якобы произошедшем сбое в системе.

При начале звонка мошенник может поприветствовать вас, сказав: «Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама». Затем злоумышленник сообщает о том, что ваш тариф, который вы использовали ранее, был сброшен и больше недоступен. Он также упоминает, что вам был подключен новый тариф и называет его стоимость.

Независимо от вашей реакции, мошенник предлагает помочь вам вернуть ваш прежний тариф и просит предоставить доступ к вашему личному кабинету оператора.

Впоследствии мошенники могут взять на ваше имя кредиты или микрозаймы, используя авторизацию на различных платформах, а также получить доступ к вашим банковским счетам или другим аккаунтам.

Эксперт рекомендует принять меры предосторожности, завершив разговор и самостоятельно перезвонить на официальный номер своего оператора, указанный на официальном сайте компании. Также не рекомендуется переходить по ссылкам, присланным мошенниками, и сообщать по телефону свои логины и пароли.

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