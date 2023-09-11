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Mortal Kombat 1 на Xbox Series X/S весит 140 ГБ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Пользователь с никнеймом Enesmiran1 на Reddit выложил фотографию, на которой показано, что началась предварительная загрузка Mortal Kombat 1 для владельцев премиального издания этой игры. В настоящее время этот процесс доступен только на ПК и Xbox. Объем игровых файлов для Xbox Series составляет 140 ГБ.

Mortal Kombat 1 на Xbox Series X/S весит 140 ГБ

Размер версии игры для PS5 пока остается неизвестным, однако, вероятно, он будет сопоставим с версией для консоли от Microsoft. Mortal Kombat 1 представляет собой новую главу в известной серии файтинг-игр, являющуюся своего рода перезапуском. В игре будут присутствовать как хорошо знакомые персонажи, так и новые герои. Одной из особенностей проекта будут камео-появления бойцов, приходящих на помощь основному персонажу. Сюжет также обещает быть захватывающим.

Премьера игры запланирована на 19 сентября для ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Владельцы премиум-издания смогут начать играть уже с 14 сентября.

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