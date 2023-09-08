99 999 рублей: цена на Mortal Kombat 1 в российском EGS удивила игроков

Магазин Epic Games Store в России не дает возможности сделать предзаказ на файтинг Mortal Kombat 1, однако на его главной странице продолжает показывать рекламу этой игры. По информации, представленной в баннере, если бы игра была доступна в российском Epic Games Store, ее цена была бы чрезмерно высокой.

На главной странице российской версии Epic Games Store недавно появилась возможность сделать предзаказ на Mortal Kombat 1 и получить ранний доступ к персонажу Шан Цзуну. Однако стоимость предзаказа начинается с «99 999 рублей».

Несмотря на такие предложения, российские пользователи, пытающиеся перейти на страницу игры, сталкиваются с сообщением о том, что контент недоступен в данном регионе. Издание Mortal Kombat 1 выполняет компания Warner Bros. Games, которая приостановила свою деятельность в России весной 2022 года, включая выпуск игр.

Таким образом, Mortal Kombat 1 не будет доступен в российском Epic Games Store по цене от 100 тысяч рублей, вероятно, указанная стоимость была установлена издателем как временное заполнение, и магазин по ошибке разместил рекламу.

Страничка игры Hogwarts Legacy также столкнулась с подобной ситуацией прошлым летом, где предзаказ продавался за 9999 рублей.

Mortal Kombat 1 будет доступен с 19 сентября на различных платформах, включая PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Однако обладатели премиальных и коллекционных изданий получат доступ уже 14 сентября. На ПК игра будет защищена технологией Denuvo.