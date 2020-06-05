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Младшая версия смартфона Realme X3 SuperZoom будет его копией

05.06.2020 09:26

Realme скоро представит новый смартфон, который в модельном ряду расположится ниже Realme X3 SuperZoom.

Будущая новинка получит название Realme X3, а благодаря регуляторам стали известные его характеристики.

Realme X3 технически будет повторять старшую модель, в которой установят 6,6-дюймовый IPS экран с разрешением Full HD+.

Частота обновления матрицы составит 120 Гц. В базе данных китайского регулятора указано, что задняя панель смартфона будет выполнена из стекла (производитель применит Gorilla Glass 5).

В основе устройства будет лежать процессор Snapdragon 855+, который дополнят оперативной памятью от 6 до 12 ГБ, а флеш-накопитель предложат от 64 до 256 ГБ.

С лицевой стороны в Realme X3 установят двойную камеру с датчиками 16 и 8 Мп. Их разместят в овальном вырезе.

На задней панели будет размещена камера  датчиками на 64, 8, 12 и 2 Мп. Дата презентации Realme X3, а также его ориентировочная стоимость пока неизвестна.

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