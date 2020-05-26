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Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом

26.05.2020 18:11

Производитель смартфонов – бренд Realme провел 26 мая презентацию своих новых продуктов, одним из которых оказался камерофон с названием Realme X3 SuperZoom. Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом
Эта модель не только была представлена, но и стала доступна для заказа на территории Европы.
Новинки имеет ценник 499 евро и за эти деньги предлагается единственная конфигурация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

В основе смартфона располагается прошлогодняя топовая платформа Snapdragon 855+. Экран новинки имеет диагональ 6,57 дюйма.

Он выполнен по технологии IPS и имеет разрешение 2400 х 1080 точек, а частота обновление будет 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев в модели установлен на боковой грани.

Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом

Фронтальная камера имеет два модуля и это Sony IMX616 на 32 Мп, а также модуль на 8 Мп. Для этой камеры заявлен еще и режим ночной съемки Nightscape Selfie.

Что касается главной особенности аппараты – основной камеры, то она имеет три модуля, среди которых 64-мегапиксельный датчик.

Ему помогают еще сенсоры на 8 и 2 МП. Первый это перископная камера с пятикратным оптическим зумом. А вместе с 64-мегапиксельным датчиком камера имеет 60-кратный цифровой зум.

В основной камере также заявлен режим ночной съемки Nightscape 4.0. В продаже Realme X3 SuperZoom появится 2 июня.

Realme представила смартфон Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом

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