По данным Digitimes Research, некоторые бренды первого уровня, в том числе Xiaomi, Oppo и Vivo, вероятно, увидят сокращение поставок своих смартфонов во втором квартале 2021 года из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

По данным Digitimes Research, мировые поставки смартфонов в первом квартале этого года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря восстановлению потребительского спроса после ослабления воздействия вирусов и более низкой базы, зафиксированной годом ранее.

Samsung Electronics, Apple и Xiaomi вошли в тройку лидеров в первом квартале.

Поставки Samsung выросли на 15,9% в годовом исчислении до 75 миллионов устройств в первом квартале, опередив Apple и вернув себе первое место в рейтинге поставщиков.

Apple заняла второе место с объемом поставок 56 миллионов устройств, что на 49,5% больше, чем годом ранее.

Китайские бренды Oppo и Vivo также значительно увеличили свои поставки в первом квартале. Xiaom, Oppo и Vivo наращивают свои усилия, включая запуск новых моделей 5G начального уровня, чтобы захватить долю рынка, от которой отказалась Huawei.

С другой стороны, поставки Huawei в первом квартале сократились почти вдвое по сравнению с годом ранее, поскольку компания исчерпала запасы запчастей и компонентов. Поставки Honor, дочернего бренда Huawei, по-прежнему были далеки от удовлетворительных, поскольку его запасные части и компоненты были затронуты крупномасштабными закупками со стороны конкурирующих поставщиков.

Но Xiaomi и Oppo недавно пересмотрели свои цели отгрузки, установленные ранее на 2021 год, из-за недостаточного количества запчастей и компонентов, отмечает Digitimes Research.

Всплеск спроса на ИТ-продукты, сетевые устройства и смартфоны, наряду с недавним восстановлением мировой экономики, вынудил производителей из смежных отраслей бороться за необходимые полупроводниковые детали и возможности серверного обслуживания, что привело к увеличению сроков доставки и дефициту.

В результате ожидается, что поставки смартфонов от брендов первого уровня снизятся во втором квартале, а затем снова вырастут во второй половине года, чему будет способствовать запуск новых моделей большинством вендоров.

По оценкам Digitimes Research, в течение всего 2021 года мировые поставки смартфонов, вероятно, достигнут 1,35–1,4 миллиарда единиц или сопоставимы с цифрами, достигнутыми в 2019 году.