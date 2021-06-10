Согласно прогнозам Digitimes Research, поставки смартфонов во всем мире, вероятно, достигнут 650 миллионов единиц в первой половине 2021 года, а поставки в первом и втором кварталах будут иметь двузначный рост по сравнению с годом ранее.

По прогнозам Digitimes Research, поставки за весь 2021 год вырастут на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,32 млрд единиц.

В первую пятерку лидеров в первом полугодии войдут Samsung Electronics, Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo. Все пять брендов испытают устойчивый рост поставок в первом полугодии, при этом Xiaomi почти удвоит свои поставки.

Digitimes Research также прогнозирует, что глобальные поставки смартфонов 5G достигнут 500-530 миллионов единиц в 2021 году, что на 70-80% больше, чем годом ранее, при этом Apple станет ведущим поставщиком в этом сегменте.

Мировые поставки складных смартфонов, вероятно, достигнут 18-20 миллионов единиц в 2021 году. Хотя Samsung продолжит удерживать лидирующие позиции в этом сегменте, его рыночная доля упадет ниже 40% в течение года.