Мировая премьера линейки Xiaomi Mi 10 состоится 31 марта

Китайская компания официально анонсировала дату мировой премьеры своих флагманов.

Смартфоны за пределами Китая будут представлены 31 марта. В частности, презентация сначала будет проведена в Индии, а затем смартфоны доберутся и до других рынков.

Напомним, что модели Xiaomi Mi 10 дебютировали 13 февраля.

Смартфон Xiaomi Mi 10 в конфигурации 8/128 ГБ в Китае представлен по цене 573 доллара, а варианты 8/256 и 12/256 ГБ оценены в 615 и 673 доллара.

Минимальная стоимость старшей версии аппарата составляет 716 долларов.