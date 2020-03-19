Мировая премьера линейки Xiaomi Mi 10 состоится 31 марта

Мировая премьера линейки Xiaomi Mi 10 состоится 31 марта19.03.2020 19:37
Китайская компания официально анонсировала дату мировой премьеры своих флагманов.
Смартфоны за пределами Китая будут представлены 31 марта. В частности, презентация сначала будет проведена в Индии, а затем смартфоны доберутся и до других рынков.
Напомним, что модели Xiaomi Mi 10 дебютировали 13 февраля.
Смартфон Xiaomi Mi 10 в конфигурации 8/128 ГБ в Китае представлен по цене 573 доллара, а варианты 8/256 и 12/256 ГБ оценены в 615 и 673 доллара.
Минимальная стоимость старшей версии аппарата составляет 716 долларов.
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