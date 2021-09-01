Microsoft заявила, что Windows 11 не будет поддерживать приложения для Android на старте

Microsoft только что объявила, что Windows 11 выйдет 5 октября после нескольких месяцев работы в бета-версии, но значительное обновление платформы выйдет без одной из ее примечательных функций. При запуске пользователи Windows 11 не смогут загружать приложения для Android из Microsoft Store.

Возможность запускать приложения Android изначально в Windows 11 — одна из самых больших новых функций обновления, но это также то, что пока не было доступно в бета-версиях. В своем сегодняшнем объявлении Microsoft прямо подтвердила, что функция будет проводить немного больше времени в духовке, а тестирование должно начаться в «ближайшие месяцы».

Мы с нетерпением ждем продолжения нашего пути по внедрению приложений Android в Windows 11 и Microsoft Store благодаря нашему сотрудничеству с Amazon и Intel; это начнется с предварительной версии для участников программы предварительной оценки Windows в ближайшие месяцы.

На данный момент остается неясным, когда на самом деле появятся приложения для Android, но почти наверняка это произойдет в 2022 году. Традиционно Microsoft тестирует новые функции, подобные этой, с помощью своей программы «Insider» перед запуском для широкой публики. Если это тестирование будет отложено на несколько месяцев, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем будет выпущен общедоступный релиз. Когда это произойдет, приложения по-прежнему будут работать на Amazon Appstore.