Microsoft выпустит бюджетную версию Xbox Series S

Слухи о появлении бюджетной версии игровой консоли появились в сети достаточно давно, но при этом в самой компании никаких анонсов не делали, да и подтверждать или опровергать слухи не стали.

При этом недавно в сети появились живые фотографии нового геймпада Xbox, которые подтвердили существование более доступной Xbox Series S.

Презентация приставки должна состояться в июле. Бюджетная версия имеет кодовое название Lockhart.

Что касается подтверждений существования Xbox Series S, то на это указывает надпись на упаковке от геймпада, где в качестве поддерживаемых платформ перечислены Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.