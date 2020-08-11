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Microsoft выпустит бюджетную версию Xbox Series S

11.08.2020 09:43

Слухи о появлении бюджетной версии игровой консоли появились в сети достаточно давно, но при этом в самой компании никаких анонсов не делали, да и подтверждать или опровергать слухи не стали.
При этом недавно в сети появились живые фотографии нового геймпада Xbox, которые подтвердили существование более доступной Xbox Series S.

Презентация приставки должна состояться в июле. Бюджетная версия имеет кодовое название Lockhart.

Что касается подтверждений существования Xbox Series S, то на это указывает надпись на упаковке от геймпада, где в качестве поддерживаемых платформ перечислены Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.

Microsoft выпустит бюджетную версию Xbox Series S Microsoft выпустит бюджетную версию Xbox Series S Microsoft выпустит бюджетную версию Xbox Series S Microsoft выпустит бюджетную версию Xbox Series S

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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