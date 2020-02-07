Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений

Специалисты опубликовали список приложений, которыми не рекомендуют пользоваться из-за того, что они запрашивают доступ к большому числу данных пользователя, которые на самом деле ему не требуются для работы.

В общей сложности насчитали более двух десятков опасных приложений для устройств под управлением операционной системы Android.

Все они были признаны опасными или потенциально опасными, а также они находятся в Google Play. Общее число загрузок таких приложений составило 328 млн раз.