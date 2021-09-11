Microsoft выпускает первые ISO-образы для Windows 11 vNext

Ранее на этой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 11 Insider Preview 22454, вторую сборку канала разработки после того, как она отделилась от канала бета-версии. Теперь вы можете загрузить официальный ISO-образ сборки. Теперь компания предлагает официальные ISO-образы Insider для Windows 11, сборка 22454, сборка 22000.132 и Windows 10, сборка 19044.1202.

Microsoft впервые выпустила ISO-образы для Windows 11 vNext. Он явно не привязан к следующей версии ОС, которая должна выйти следующей осенью, но это предварительная сборка. Так работает канал Dev. Он существует для тестирования новых функций в постоянном состоянии vNext.

Также примечательно, что сборка Windows 10 19044 доступна в формате ISO, поскольку это предварительная сборка Windows 10 версии 21H2. Это означает, что это единственный способ зарегистрировать вашу машину для тестирования 21H2. Видите ли, Microsoft начала размещать сборки на канале Release Preview, но только для тех, которые были отключены от канала Beta из-за несоответствия требованиям Windows 11.

Если вы не были на бета-канале 24 июня и вас не уволили, у вас нет возможности зарегистрироваться. Теперь, по крайней мере, вы можете установить ISO, если хотите.

Очевидно, что образы ISO могут быть полезны, если вы хотите выполнить чистую установку ОС. Итак, теперь, если вы хотите заполучить Windows 11 vNext, вам не нужно устанавливать Windows 11, а затем регистрироваться в канале Dev. Вы можете просто скачать ISO и начать все заново.

Как обычно, вы можете загрузить три версии Windows 11 (или Windows 10). К ним относятся Windows 11, Windows 11 Enterprise и Windows 11 Home China. И, конечно же, эти три канала поступают из трех каналов, включая Dev, Beta и Release Preview. Вы можете скачать ISO-образы Windows 11 Insider Preview здесь.