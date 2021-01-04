Microsoft старается устранить дефицит игровых консолей Xbox Series X и Series S

Microsoft пока не может удовлетворить высокий спрос на новое поколение консолей, и ожидается что дефицит приставок продлится до апреля.

Напомним, Xbox Series X и S на рынке не занимают лидирующую позицию среди нового поколения консолей, как и ожидалось лидером продаж является PS5.

В последнем подкасте руководитель Xbox Фил Спенсер рассказал, что дефицит приставок связан не с производством, а недостающим количеством комплектующих, в частности процессоров AMD Zen 2 и графики с архитектурой RDNA 2.

По словам Спенсера, сейчас ведутся переговоры с представителями AMD, для того чтобы последняя нарастила объёмы производства процессоров и графических чипов для новых Xbox.

На самом деле от недостатка чипов от AMD в дефиците не только Xbox Series X и Series S, но также и PlayStation 5.