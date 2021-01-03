PlayStation 5 лидирует на рынке консолей, а новый Xbox уступает даже Nintendo Switch

Поклонников консолей Sony настолько много, что несмотря на все преимущества нового поколения Xbox, консолям от Microsoft еще далеко до уровня продаж PlayStation 5.

С момента старта продаж на глобальном рынке PlayStation 5 разошлась тиражом в количестве 4 192 807 штук. Сейчас японская игровая приставка занимает долю 46,9%, что почти в два раза больше чем у нового поколения Xbox.

Аналитики отчет опубликовали за первые шесть недель продаж Xbox и PlayStation, причем в отчете фигурирует и портативная Nintendo Switch, которая до выхода Xbox Series S и Series X на российском рынке считалась более популярной, чем прошлое поколение версий Xbox.

В отчетный период Xbox Series S и Series X разошлись тиражом 2 242 928 ед., и это с учетом того, что Microsoft выпустила не только самую производительную в мире приставку, но также и самую компактную, которая к тому же стоит дешевле, чем конкуренты.

Сейчас доля Xbox на глобальном рынке составляет 25,1% и это даже меньше, чем доля Nintendo Switch. За указанный период портативная консоль была продана в количестве 2 497 355 штук, а это 28% всего рынка игровых консолей.