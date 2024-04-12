Microsoft стала использовать полноэкранные оповещения об окончании поддержки Windows 10

Пользователи Windows 10 сообщают о появлении навязчивых полноэкранных оповещений от Microsoft о скором окончании поддержки операционной системы.

Эти оповещения предупреждают о том, что поддержка Windows 10 будет прекращена 14 октября 2025 года.

Реклама Windows 11 также появляется на компьютерах, которые не могут обновиться до новой операционной системы из-за требований к оборудованию.

В оповещении Microsoft благодарит пользователей за лояльность и предлагает узнать больше о преимуществах Windows 11.

Пока неизвестно, какие будут цены на продление поддержки Windows 10 для обычных пользователей, так как до сих пор были обнародованы только цены для корпоративных клиентов.