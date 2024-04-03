В Microsoft назвали цену платной поддержки Windows 10 после 2025 года

Microsoft опубликовала информацию о стоимости платной поддержки Windows 10 после 2025 года. В рамках программы дополнительной поддержки (ESU), предназначенной для корпоративных клиентов, будет установлен единый тариф в размере $61 за один компьютер в год.

Особенностью программы ESU является то, что даже те, кто присоединится к ней после начала, должны будут оплатить за пропущенный период, так как компьютеры получат все ранее выпущенные патчи в рамках программы. Для активации поддержки потребуется ввести 25-символьный предоплаченный код.

Также компания предлагает программу лояльности, согласно которой организации, использующие «облачные обновленные решения», могут получить 25-процентную скидку при подключении до пяти устройств.