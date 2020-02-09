Microsoft снова вернула рекламу в меню «Пуск»

В «Пуске» на Windows 10 появилась реклама, и ее в этот раз расположили над списком установленных приложений.

Сейчас компания Microsoft некоторым пользователям рекламирует свой новый браузер Microsoft Edge, который теперь создан на движке Chromium и поддерживает большое количество расширений.

Стоит отметить, что реклама в «Пуск» была и раньше, но ее использовали среди плиток, а позже рекламу заметили во встроенном приложении WordPad, где появлялся банер рекламирующий Office 365.

Что касается рекламы в «Пуске», то ее можно отключить в настройках ОС, а для этого нужно зайти в общие настройки, выбрать «Персонализация» и в ней найти пункт «Иногда показывать предложения в меню Пуск», который следует деактивировать.