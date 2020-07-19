Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10

Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 1019.07.2020 13:08
В версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update) пользователи заметили ошибку, которая не позволяет устройствам подключаться к интернету.
В частности, подключение происходит, но постоянно пропадает, из-за чего многие приложения не работают.
Изначально в компании игнорировали жалобы пользователей, но в конечном итоге признали проблему с подключением к интернету в Windows 10.
В Microsoft ничего не смогли посоветовать пользователям, но заявили, что работают над ошибкой и скоро ее исправят.
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