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Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

17.07.2020 16:37

Флагманскую консоль компания решила снять с производства накануне выхода приставки нового поколения.
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.

За несколько месяцев до выхода нового Xbox производство предыдущего поколения прекращают из-за небольшого спроса.

Вероятно, на складских запасах еще хватит консолей до выхода новой модели. Что касается нового поколения консоли, то к выходу готовится обычная Xbox Series X и ее версия Xbox Series S.

Последней приписывают ценник 200-250 долларов.

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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