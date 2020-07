Флагманскую консоль компания решила снять с производства накануне выхода приставки нового поколения.

Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.

За несколько месяцев до выхода нового Xbox производство предыдущего поколения прекращают из-за небольшого спроса.

Вероятно, на складских запасах еще хватит консолей до выхода новой модели. Что касается нового поколения консоли, то к выходу готовится обычная Xbox Series X и ее версия Xbox Series S.

Последней приписывают ценник 200-250 долларов.