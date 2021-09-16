Microsoft Office 2021 будет доступен 5 октября

Microsoft выпустит Office 2021, следующую потребительскую версию своего пакета для повышения производительности, на 5 октября. В тот же день компания запустит Windows 11. Так же, как Офис 2019 до этого Office 2021 — это единовременная покупка, которая будет доступна как для Windows, так и для macOS. Для людей, которые не хотят подписываться на рассылку компании Подписка на Microsoft 365.5

Microsoft пообещала поделиться более подробной информацией об Office 2021 в ближайшее время, но мы знаем из отчетов Грани Том Уорренчто в этом выпуске будут представлены многие из тех же улучшений, что и в Office LTSC, варианте программного обеспечения, которое компания выпустила сегодня для корпоративных клиентов, не имеющих доступа к облаку. Среди других улучшений он добавляет функции доступности и поддержку темного режима. Мы также знаем из предыдущего объявление Microsoft планирует поддерживать программное обеспечение в течение как минимум пяти лет, и что программное обеспечение будет работать как с 32-, так и с 64-разрядными системами «из коробки».