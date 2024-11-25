Microsoft обновила функцию Recall в Windows

Компания Microsoft представила обновленную версию функции Recall в тестовой сборке Windows, после того как ранее столкнулась с критикой. Эта функция позволяет пользователям просматривать историю использования компьютера на временной шкале, включая скриншоты, и находить информацию с помощью запросов на естественном языке.

Recall делает снимки экрана, которые, как утверждает Microsoft, хранятся только локально и недоступны никому, кроме пользователя. В новой версии появилась возможность контролировать, какие снимки сохраняются, а также удалять их и исключать определенные приложения и веб-сайты из индексирования. Функция будет автоматически обнаруживать конфиденциальную информацию, такую как данные кредитных карт и пароли, и не будет сохранять такие снимки. Для доступа к функции требуется авторизация Windows Hello, а также активированные BitLocker и Secure Boot.

На данный момент Recall доступна только в Dev-сборках Windows 11 для участников программы Windows Insiders, использующих компьютеры на чипах Qualcomm. Позже функция появится в стабильной версии ОС для ПК с процессорами Intel и AMD.

Также в Dev-сборке представлен инструмент Click to Do на основе ИИ для распознавания текста на скриншотах Recall. Он планируется как самостоятельный аналог «Ножниц», позволяющий выделять фрагменты экрана для распознавания, включая предметы в видео на YouTube для быстрого поиска в Bing.