Microsoft на на конференции презентовала безопасную функцию Recall для Windows 11

На конференции Ignite 2024 представители Microsoft обсудили безопасность новых функций Windows 11, в частности функции Recall.

Журналисты издания Digital Trends отметили, что компания старалась развеять опасения пользователей по поводу этой функции, которая делает автоматические снимки экрана и сохраняет данные на диске.

Recall использует искусственный интеллект для быстрого поиска документов на компьютере. В Microsoft подчеркнули, что данные, собранные с помощью Recall, будут защищены с помощью биометрической системы Windows Hello, что делает эту функцию одной из самых безопасных, когда-либо предложенных компанией.

Важно, что функция записи экрана будет отключена по умолчанию. На корпоративных устройствах её сможет активировать только администратор или авторизованный IT-специалист.