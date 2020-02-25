Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox

Microsoft на консолях Xbox начала развертывание новой оболочки панели управления и теперь она похожа на экран, который используется у конкурента в лице PlayStation 4.

В сети уже опубликовали обзор с обновлением, и теперь программная оболочка стала проще и более логичной.

Страница дашборда Xbox One теперь позволяет быстро переходить между вкладками сервисов, а также быстро настраивать уведомления.

Помимо этого, иконки игр теперь отличаются, и пользователь может быстро разобраться, где приобретённая игра, а где пробная или демо.

Обновление под номером 10.0.18363.9135 уже распространяется, но полное его развёртывание займет некоторое время. Напомним, Microsoft накануне озвучила основные характеристики нового поколения Xbox.