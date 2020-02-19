Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одном приложении

Компания Microsoft представила новое приложение, в котором предлагается ряд возможностей от Word, Excel и PowerPoint.

Новое приложение получило название Office для Android и оно уже доступно для скачивания в Play Market.

В этой программе будут и новые функции, разработанные специально для мобильных устройств.

Разработчики говорят, что Office может стать основным приложением на телефоне. Так, например, в приложении можно преобразовать фотографию документов в текст или таблицу, конвертировать файлы PDF, работать с документами в облаке и многое другое.

Стоит отметить, что к тестированию приложения приступили еще в ноябре прошлого года. Тестируется оно и для устройств под управлением IOS, но о сроках выхода информации пока нет.