Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одном приложении

Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одном приложении19.02.2020 20:17
Компания Microsoft представила новое приложение, в котором предлагается ряд возможностей от Word, Excel и PowerPoint.
Новое приложение получило название Office для Android и оно уже доступно для скачивания в Play Market.
В этой программе будут и новые функции, разработанные специально для мобильных устройств.
Разработчики говорят, что Office может стать основным приложением на телефоне. Так, например, в приложении можно преобразовать фотографию документов в текст или таблицу, конвертировать файлы PDF, работать с документами в облаке и многое другое.
Стоит отметить, что к тестированию приложения приступили еще в ноябре прошлого года. Тестируется оно и для устройств под управлением IOS, но о сроках выхода информации пока нет.
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