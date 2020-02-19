Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одном приложении

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.77 EUR/RUB: 69.09 BTC/USD: 10139.9

19 марта : среда

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одном приложении

19.02.2020 20:17

Компания Microsoft представила новое приложение, в котором предлагается ряд возможностей от Word, Excel и PowerPoint.
Новое приложение получило название Office для Android и оно уже доступно для скачивания в Play Market.

В этой программе будут и новые функции, разработанные специально для мобильных устройств.

Разработчики говорят, что Office может стать основным приложением на телефоне. Так, например, в приложении можно преобразовать фотографию документов в текст или таблицу, конвертировать файлы PDF, работать с документами в облаке и многое другое.

Стоит отметить, что к тестированию приложения приступили еще в ноябре прошлого года. Тестируется оно и для устройств под управлением IOS, но о сроках выхода информации пока нет.

У пользователей ОС Windows 10 начали пропадать файлы

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги