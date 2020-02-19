У пользователей ОС Windows 10 начали пропадать файлы

В новым проблемам привело промежуточное обновление Windows 10 KB4532693.

Как сообщается, в компании уже знают о проблеме и изучают ее.

Обновление Windows 10 KB4532693 привело к тому, что система удаляет учетные записи и заменяют ее на временную, а временные файлы на рабочем столе стали пропадать.

Также из-за обновления происходит сбор настроек и ряд других проблем. Информации о том, насколько глобальные такие проблемы нет.

Некоторым пользователям удалось восстановить данные только после нескольких перезагрузок компьютеров, либо путем создания локальной учетной записи.

Пользователям, которые не успели установить обновление, рекомендуют проигнорировать его до исправления всех ошибок, о чем будет объявлено дополнительно.