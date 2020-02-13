В Сети на видео показали работающую Windows 10X

В Сети на видео показали работающую Windows 10X13.02.2020 21:18
Недавно «АСТЕРА» сообщала, что компания Microsoft открыла для разработчиков эмулятор новой операционной системы Windows 10X.
Сегодня в Сети появилось первое видео работы Windows 10X, а эта операционная система отличается от обычной версии Windows 10.
В ней полностью изменен «Пуск» и отключены некоторые параметры. По заявлению представителей Microsoft, это сделано с целью безопасности и стабильной работы ОС.
В целом Windows 10X рассчитана на мобильные устройства с двойными и гибкими экранами.
Ожидается, что Windows 10X появится на устройствах в конце года, а кто первым выпустит технику с новой ОС пока неизвестно.
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