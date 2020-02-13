В Сети на видео показали работающую Windows 10X

Недавно «АСТЕРА» сообщала, что компания Microsoft открыла для разработчиков эмулятор новой операционной системы Windows 10X.

Сегодня в Сети появилось первое видео работы Windows 10X, а эта операционная система отличается от обычной версии Windows 10.

В ней полностью изменен «Пуск» и отключены некоторые параметры. По заявлению представителей Microsoft, это сделано с целью безопасности и стабильной работы ОС.

В целом Windows 10X рассчитана на мобильные устройства с двойными и гибкими экранами.

Ожидается, что Windows 10X появится на устройствах в конце года, а кто первым выпустит технику с новой ОС пока неизвестно.

