Microsoft добавляет новые функции в операционную систему Windows 11

Microsoft анонсировала обновления для разработчиков и пользователей Windows 11 в рамках предварительной сборки Insider Preview 22635.4800.

Теперь сторонние приложения смогут добавлять виджеты в панель Windows, используя HTML с удаленных URL, что упрощает процесс разработки.

Кроме того, в меню «Настройки» появилась новая функция «Лучшие приложения», которая поможет пользователям быстро ознакомиться с компонентами своей системы.

Хотя эта функция на начальном этапе выглядит ограниченно, Microsoft планирует её дальнейшее развитие в будущих обновлениях.