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Microsoft активно переводит пользователей с Windows 10 на Windows 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Microsoft стремится убедить пользователей перейти с Windows 10 на Windows 11, подчеркивая преимущества новой операционной системы, особенно для геймеров.

Компания недавно обновила информацию об игровых функциях Windows 11 и развенчала мифы о процессе обновления. Также на сайте появились предупреждения о прекращении поддержки Windows 10.

Кроме того, Microsoft обновила статью, объясняющую, как проверить совместимость компьютера для обновления до Windows 11. В статье указаны системные требования и добавлены ярлыки для быстрого доступа к настройкам обновления.

Хотя изменения могут показаться незначительными, они могут помочь пользователям, не знакомым с технологиями, разобраться в процедуре обновления.

Если компьютер не соответствует требованиям для Windows 11, Microsoft рекомендует рассмотреть возможность покупки нового устройства или перехода на альтернативные операционные системы, такие как Linux.

Microsoft с 14 октября 2025 года прекратит поддержку Office для Windows 10

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