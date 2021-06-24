Microsoft добавляет функции Xbox в Windows 11

Microsoft переносит некоторые функции своих консолей Xbox в Windows 11.

Windows 11 будет включать автоматический HDR, который регулирует освещение и цвет в игре, чтобы сделать изображения более яркими. Ему нужны поддерживаемые игры и подходящее оборудование.

Microsoft также анонсировала прямое хранилище, которое позволяет быстро загружать большие игровые миры с помощью быстрых жестких дисков.

Компания также продвигает Xbox Game Pass, подписку компании на игры, которая дает доступ к множеству различных игр за ежемесячную плату, особенно к играм, принадлежащим Microsoft, таким как Bethesda.

Эти функции ранее были доступны для последней версии консолей Xbox.

«Если вы геймер, Windows 11 создана для вас», — сказал Панай.

Ранее Астера сообщала, что Microsoft представила новую операционную систему Microsoft Windows 11.