В Microsoft прекратят поддержку Office на Windows 10 уже в 2025 году

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки пакета приложений Office на Windows 10 с 14 октября 2025 года. Это означает, что обновления для программ, таких как Word, Excel и Outlook, больше не будут выходить, что может привести к проблемам с производительностью и безопасностью.

Хотя приложения продолжат работать после этой даты, Microsoft предупреждает, что со временем могут возникнуть трудности, так как не будут выпускаться патчи безопасности. Чтобы использовать приложения Microsoft 365, пользователям нужно будет обновиться до Windows 11.

Microsoft активно призывает пользователей перейти на новую операционную систему, утверждая, что в 2025 году «год обновления ПК на Windows 11».

Для тех, кто не может или не хочет переходить на новую ОС, будет доступна подписка на обновления безопасности для Windows 10 за 30 долларов в год, но она не будет доступна в некоторых странах, включая Россию.

На данный момент Windows 10 остается самой популярной версией операционной системы, занимающей около 65% рынка, в то время как Windows 11 имеет около 30%.