Представлены смарт-часы Meizu Watch на чипе Snapdragon Wear 4100 и поддержкой eSIM

Еще в 2016 году Meizu выпустила гибрид Meizu MIX с аналоговым циферблатом с некоторыми интеллектуальными функциями. Сегодня, 31 мая, компания представила Meizu Watch как свои смарт-часы с функцией e-SIM. Кроме того, эти умные часы обеспечивают 36 часов полностью автономной работы при полной зарядке, также оснащены процессором Snapdragon 4100 Wear, который по сути является чипом Qualcomm для смарт-часов.

Meizu Watch имеют конструкцию из алюминиевого сплава с 6- й серии с керамической основы. Их размеры 46 x 38,4 мм и толщина 12,97 мм. С ремешком из фторкаучука они весят 69 грамм. Экран AMOLED с диагональю 1,78 дюйма защищен стеклом Corning Gorilla Glass 2.5D. Экран обеспечивает разрешение 368 x 448 пикселей, плотность пикселей 326 пикселей на дюйм и яркость 500 нит. Умные часы оснащены физической кнопкой для доступа к различным функциям.

Meizu Watch работают под управлением Flyme OS for Watch, что позволяет пользователям настраивать циферблат, используя широкий спектр фотографий на циферблате.

Умные часы оснащены аккумулятором емкостью 420 мАч, который обещает время автономной работы до 36 часов без подзарядки. Компания утверждает, что после 15 минут зарядки хватит на целый день. Они поставляются со съемной зарядной базой, к которой не прикреплен провод для зарядки. Это означает, что пользователи могут просто зарядить базу и подключить любое зарядное устройство USB-C для включения часов Meizu Watch.

Чип Snapdragon Wear 4100 обеспечивает 1 Гб оперативной памяти. Плюс они имеют собственное хранилище 8 ГБ. Что касается подключения, Meizu Watch поддерживают Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2 и NFC для бесконтактных платежей через Meizu Pay. Поддержка подключения e-SIM LTE позволяет пользователям использовать их как автономное устройство для голосовых вызовов.

Часы Meizu могут отслеживать спортивные действия, такие как бег в помещении / на открытом воздухе, ходьба, эллиптический тренажер, езда на велосипеде в помещении / на открытом воздухе, настольный теннис, бадминтон, боулинг, гребной тренажер, скалолазание, скакалка и бесплатные тренировки. Они также поддерживают мониторинг кислорода в крови, отслеживание пульса, мониторинг давления, отслеживание сна, тренировку дыхания и напоминания о сидячем положении.

Ранее Астера уже сообщала, что умные часы Meizu Watch с Snapdragon Wear 4100 будут представлены 31 мая.

Источник — Астера.