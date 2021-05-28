Умные часы Meizu Watch с Snapdragon Wear 4100 будут представлены 31 мая

В следующий понедельник компания Meizu представит свои первые «умные» часы Meizu Watch. Это устройство разработали на базе процессора Snapdragon Wear 4100 и оснастили eSIM.

Полноценная презентация часов состоится в конце мая, но в Китае на них уже можно оформить предзаказ, при этом цена на Meizu Watch пока не объявлена.

Часы от Meizu получат внешность схожую с Apple Watch. В них установят процессор Snapdragon Wear 4100, чип NFC для бесконтактной оплаты, eSIM и пульсоксиметр.

Работать будущая новинка будет под управлением Flyme for Watch. Уже достоверно известно, что в часах установят аккумулятор на 420 мАч с поддержкой быстрой зарядки.