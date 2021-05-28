Умные часы Meizu Watch с Snapdragon Wear 4100 будут представлены 31 мая

Умные часы Meizu Watch с Snapdragon Wear 4100 будут представлены 31 мая28.05.2021 20:46
В следующий понедельник компания Meizu представит свои первые «умные» часы Meizu Watch. Это устройство разработали на базе процессора Snapdragon Wear 4100 и оснастили eSIM.
Полноценная презентация часов состоится в конце мая, но в Китае на них уже можно оформить предзаказ, при этом цена на Meizu Watch пока не объявлена.
Часы от Meizu получат внешность схожую с Apple Watch. В них установят процессор Snapdragon Wear 4100, чип NFC для бесконтактной оплаты, eSIM и пульсоксиметр.
Работать будущая новинка будет под управлением Flyme for Watch. Уже достоверно известно, что в часах установят аккумулятор на 420 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
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