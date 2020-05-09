Meizu представила пауэрбанк на 10 000 мАч за 23 доллара

Помимо презентации флагманских смартфонов компания Meizu показала и другие новые продукты.

Среди них числится и пауэрбанк на 10 000 мАч, который оценили в 23 доллара. К сожалению о сроках старта продаж новинки компания не сообщила и вероятно объявит об этом дополнительно.

Что касается внешнего аккумулятора, то он носит название Meizu Supercharged и выполнен в белом цвете.

Среди портов есть USB Type-A и USB Type-C, а еще на корпусе имеется дисплей, на котором можно увидеть информацию о заряде и выходной мощности.

Мощность зарядки составляет 22,5 Вт, а среди стандартов быстрой зарядки заявлены Quick Charge 3.0 и Power Delivery.