Meizu отказалась от смартфонов ради развития искусственного интеллекта

Китайская компания Meizu, которая известна своими смартфонами, недавно приняла стратегическое решение остановить разработку новых моделей телефонов.

Вместо этого Meizu сосредоточится на разработке устройств, которые будут использовать искусственный интеллект (ИИ) и представлять собой «устройства завтрашнего дня».

Компания решила полностью перейти на использование ИИ. Это решение разрабатывалось долгое время и в 2023 году Meizu успешно превратилась из компании, занимающейся только смартфонами, в экологическую группу.

Meizu также разработала свои решения и стала лидером в производстве очков дополненной реальности. Руководитель компании отмечает, что сейчас потребителям требуется больше времени для обновления своих смартфонов, так как разные бренды предлагают сопоставимые характеристики.

Meizu приняла решение отказаться от своего бизнеса смартфонов и не будет разрабатывать новые модели. Они уверены, что такое решение соответствует их истории компании, которая раньше отказалась от MP3-плееров, чтобы сфокусироваться на смартфонах.

Meizu готова полностью освоить сферу искусственного интеллекта и планирует запустить новую мобильную операционную систему, адаптированную к эпохе ИИ, в 2024 году.

Они также обещают поддерживать свои существующие продукты и услуги. Бывший исполнительный директор Meizu одобрил этот стратегический сдвиг и считает, что функции ИИ в смартфонах других брендов являются всего лишь уловками, поэтому он поддерживает решение Meizu сделать ставку на ИИ.

Компания также работает над разработкой оборудования для искусственного интеллекта.