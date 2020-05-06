Meizu 17 Pro получит 27 Вт беспроводную зарядку

Meizu 17 Pro получит 27 Вт беспроводную зарядку06.05.2020 13:56
Meizu через пару дней представит свой новый флагманский смартфон Meizu 17, причем будет представлена как обычная версия, так и Pro версия.
Китайская компания опубликовала тизер, в котором указывается, что Meizu 17 Pro будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.
Такая мощность позволяет заряжать смартфон от площадки с такой же скоростью, как и от сетевого блока питания быстрой зарядки.
Стоит отметить, что Meizu 17 Pro станет первым смартфоном компании с такой мощной беспроводной зарядкой.
В Meizu 17 будет установлен процессор Snapdragon 865 и новые типы памяти — LPDDR5 и UFS 3.1.
Ранее сообщалось, что в аппарате будет поддержка NFC, Wi-Fi 6 и 64 Мп основная камера с датчиком изображения Sony IMX686. Презентация Meizu 17 состоится 8 мая.
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