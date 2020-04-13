В Сети появилось фото «заряженного» Meizu 17 для фанатов Audi

Meizu выпустит флагманский смартфон для поклонников автомобильного бренда Audi.

На Slashleaks был опубликован постер со спецверсией Meizu 17, посвященной спортивной серии немецких автомобилей.

Новый аппарат будет называться Meizu RS 17, а на его задней панели будет особый рисунок.

Предположительно спецверсия смартфона будет со специальным цифровым контентом.

Напомним, Meizu 17 будет представлен 15 апреля. Этому аппарату приписывают процессор Snapdragon 865 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Дисплей в смартфоне будет AMOLED диагональю 6,5-дюйма, а его частота обновления составит 90 Гц.

Еще ранее сообщалось, что в Meizu 17 установят основную камеру с четырьмя объективами во главе с 64 Мп модулем.

Стоимость обычной версии Meizu 17 составит 560 долларов.