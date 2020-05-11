Meizu 17 и Meizu 17 Pro раскупили менее чем за минуту

Meizu начала продажи своих новых флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro. В 2020 году это оказались первые настоящие флагманы китайской компании и как оказалось, их многие ждали и желали приобрести.

Первая партия смартфонов была распродана менее чем за минуту, а следующая партия аппаратов появится через пару дней, о чем заявил глава Meizu.

Напомним, в Китае Meizu 17 оценили от 523 долларов. Старшая версия стоит от 607 долларов.

Первые покупатели новинок помимо самого смартфона за указанную цену еще получили расширенную гарантию и адаптер-переходник Meizu Hi-Fi DAC Headphone Adapter с ЦАП.