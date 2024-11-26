MediaTek представила среднебюджетный 4-нм процессор Dimensity 8350

Новый процессор дебютировал на смартфонах серии OPPO Reno13, а создавался он как раз для среднебюджетных моделей смартфонов.

Чип имеет восьмиядерную архитектуру, включающую четыре ядра Cortex-A715 с максимальной частотой 3,35 ГГц и четыре ядра Cortex-A510.

Dimensity 8350 поддерживает оперативную память LPDDR5X-8533 и накопители стандарта UFS 4.0. За графику отвечает встроенный процессор ARM Mali-G615 MC6, который способен работать с экранами разрешением Full HD+ при частоте до 180 Гц или WQHD+ до 120 Гц.

Чип также включает 14-битный ISP Imagiq 980, поддерживающий камеры до 320 Мп и запись 4K-видео с функциями HDR и электронной стабилизации.

Одной из ключевых особенностей стала технология StarSpeed Engine, улучшающая игровую производительность и обеспечивающая более стабильную частоту кадров с меньшим потреблением энергии.

Дополнительно чип поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а его 5G-модем способен достигать максимальной скорости загрузки данных до 5,17 Гбит/с.