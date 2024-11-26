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OPPO Reno13 Pro получил улучшенные характеристики

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Помимо обычного OPPO Reno13 в линейке была представлена и про-версия, которая отличается большим экраном, увеличенной автономностью и конечно же камерой.

OPPO Reno13 Pro получил улучшенные характеристики

OPPO Reno13 Pro оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800×1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает на 4-нанометровом процессоре Dimensity 8350 и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 до 1 ТБ.

Объём оперативной и встроенной памяти такой же как у обычной модели, а стоимость варьируется от 469 до 620 долларов или от 48 700 до 64 400 рублей.

Аккумулятор имеет ёмкость 5800 мАч и поддерживает 80-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.

Камеры Reno13 Pro включают основную 50-Мп с оптической стабилизацией, 50-Мп телефото с 3,5-кратным оптическим зумом, 8-Мп ультраширокоугольную и 50-Мп фронтальную.

Все камеры поддерживают запись видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Смартфон защищён по стандарту IP69, что позволяет снимать под водой.

 

 

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