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Массовый выпуск iPhone SE 4 начнется уже в октябре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Зарубежные источники озвучили сроки начала производства народных смартфонов iPhone SE 4, слухи о которых появлялись не раз.

Тем не менее за все время так и не было подтверждения выхода новинки, были лишь данные о том, что запуск ее отложен. Недавно портал The Information сообщил, что iPhone SE 4 выйдет на рынок в следующем году, а их массовое производство стартует уже в октябре этого года.

Если верить источникам, четвертое поколение iPhone SE может отличаться от предыдущих моделей. Ожидается, что устройство будет оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, системой Face ID, кнопкой действия и портом USB-C.

Хотя ранее сообщалось, что у устройства будет только одна задняя камера, и возможно, оно будет использовать тот же процесс производства задней панели, что и iPhone 16.

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