Характеристики iPhone SE 4 слили в сеть задолго до премьеры

Инсайдер с ником negativeonehero опубликовал информацию о характеристиках предстоящего iPhone SE 4. Новый смартфон, по его словам, будет сочетать элементы дизайна iPhone 13 и iPhone XR.

Согласно утечке, iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Устройство будет иметь плоские боковые рамки и заднюю панель из стекла. Габариты смартфона составят 148,5 × 71,2 × 7,8 мм, а его вес будет около 166 граммов.

iPhone SE 4 будет работать на чипе Apple A16 Bionic и оснащен модемом Snapdragon X70 и чипом Apple U1 UWB для связи. Он будет иметь 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ постоянной памяти NVMe. Будет поддерживаться Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также будет присутствовать порт USB-C 2.0.

Сообщается о наличии одиночной камеры Sony IMX503, которая также используется в iPhone 12. Батарея iPhone SE 4 будет иметь емкость 3279 мАч и поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 12 Вт с помощью технологии MagSafe.

О сроках презентации информация разнится. Одни источники предполагают, что дебют смартфона пройдет в следующем году, а другие говорят, что презентация может пройти этой осенью.

Предполагаемая цена нового смартфона составит 429 долларов.

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