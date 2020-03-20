Пока Китай постепенно восстанавливается после карантина из-за коронавируса, в Европе этот вирус только начал бушевать.

Накануне сообщалось, что Apple полностью возобновила производство своих устройств в Китае, но при этом в Европе ей пришлось закрыть все розничные магазины из-за того же коронавируса.

Однако позитивный момент в этом вероятно есть, ведь производитель продолжил подготовку к производству флагманом 2020 года.

До сих пор непонятно, дебютируют ли флагманы в сентябре или презентация будет перенесена на более поздние сроки.

При этом инсайдеры сообщили, что массовое производство iPhone 12 может стартовать в мае. Насколько окажется верна информация, станет известно позднее.