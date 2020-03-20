Apple ограничивает продажи iPhone двумя в одни руки

Как известно, американская компания закрыла все свои розничные магазины за пределами Китая с целью предотвращения распространения коронавируса.

При этом покупку смартфонов можно совершать онлайн, а сразу после закрытия магазинов, компания приняла решение ограничить продажи iPhone.

Об этом в пятницу 20 марта сообщил Reuters. По информации журналистов, ограничение продаж действует, в том числе и в Китае, где в одни руки будет продано только два смартфона.

По предварительным данным, это сделано для того, чтобы предотвратить перепродажу устройств на сером рынке.

При этом официально причины ограничения продаж компания не комментирует.