Марк Гурман: выпуск серии iPhone Mini может быть прекращен на этой неделе

В 2020 году Apple порадовала поклонников компактных телефонов, представив iPhone 12 mini, а год спустя — iPhone 13 mini. Однако, после почти трех лет на рынке, 5,4-дюймовому устройству, вероятно, грозит окончание своего пути.

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, запасы iPhone 13 mini исчерпываются, а интернет-магазин Apple в США указывает на длительные сроки доставки некоторых моделей — от 2-3 недель до 6-8 недель для других. Недостаток подразумевает, что производство iPhone 13 mini может быть прекращено после анонса новых iPhone на презентации Apple 12 сентября.

В прошлом году Apple не представила iPhone 14 mini, но оставила iPhone 13 mini в качестве более доступной альтернативы с начальной ценой в 599 долларов. Если вас интересует приобретение iPhone 13 mini, возможно, это последний момент для этого. Вполне вероятно, что Apple завершит выпуск этого устройства во вторник, с представлением линейки iPhone 15. Новая линейка Apple, вероятно, будет включать в себя 6,1-дюймовый iPhone 15, 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus, 6,1-дюймовый iPhone 15 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 15 Pro Max, 4,7-дюймовый iPhone SE и 6,1-дюймовый iPhone 13.

Первоначально предполагалось, что спрос на маленький iPhone был неудовлетворен, но фактические данные показали, что продажи iPhone mini были невысокими по сравнению с другими моделями iPhone. В апреле 2022 года исследовательская компания CIRP оценила долю iPhone 13 mini в общем объеме продаж iPhone 13 в США за первый квартал года всего в 3%.

Впредь, покупателям, нуждающимся в компактном iPhone от Apple, придется обратить внимание на iPhone SE начального уровня, но есть слухи о том, что даже это устройство может быть обновлено с более крупным 6,1-дюймовым дисплеем в ближайшие годы. По крайней мере, пока кажется, что Apple осознала, что маленькие телефоны не так популярны.