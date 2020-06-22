Макеты iPhone 12 показали на качественных фото

На опубликованных фото показали макеты трех моделей смартфонов, которые будут представлены во второй половине года.

Как известно, презентация новых iPhone 12 может состояться не в сентябре, как обычно, а на пару месяцев позже, так как в планы производителя вмешался коронавирус, из-за которого производство смартфонов задерживается.

Тем не менее в сети регулярно появляются подробности о грядущих новинках, а реалистичные макеты только подтверждают слухи об использовании дизайнерских решений от iPhone 4 или новых iPad Pro.

Дизайн смартфонов, как показали на снимках, имеет угловатые черты, а передняя и задняя панель не имеют скруглений, как у предшественников.

На фотографиях показали модели с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все смартфоны оснащены тройными камерами, хотя инсайдеры сообщали, что три модуля получат только модели с дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.

С другой стороны источник, опубликовавший снимки, сообщает, что организация камер может оказаться не такой как на макетах.