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Макеты iPhone 12 показали на качественных фото

22.06.2020 23:19

На опубликованных фото показали макеты трех моделей смартфонов, которые будут представлены во второй половине года. Макеты iPhone 12 показали на качественных фото
Как известно, презентация новых iPhone 12 может состояться не в сентябре, как обычно, а на пару месяцев позже, так как в планы производителя вмешался коронавирус, из-за которого производство смартфонов задерживается.

Тем не менее в сети регулярно появляются подробности о грядущих новинках, а реалистичные макеты только подтверждают слухи об использовании дизайнерских решений от iPhone 4 или новых iPad Pro.

Дизайн смартфонов, как показали на снимках, имеет угловатые черты, а передняя и задняя панель не имеют скруглений, как у предшественников.

Макеты iPhone 12 показали на качественных фото

На фотографиях показали модели с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все смартфоны оснащены тройными камерами, хотя инсайдеры сообщали, что три модуля получат только модели с дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.

С другой стороны источник, опубликовавший снимки, сообщает, что организация камер может оказаться не такой как на макетах.

Макеты iPhone 12 показали на качественных фото

5,4-дюймовый iPhone 12 будет компактнее iPhone SE 2020

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