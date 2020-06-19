5,4-дюймовый iPhone 12 будет компактнее iPhone SE 2020

Как известно, в этом году американская компания готовит к выходу сразу четыре модели во флагманской линейке.

Самой младшей из них будет компактный смартфон, которому приписывают диагональ экрана 5,4 дюйма.

Как выяснил инсайдер, этот аппарат окажется даже компактнее, чем выпущенный в этом году iPhone SE 2020.

Блогер распространил в сети видео, в котором сравнивает напечатанный на 3D-принтере аппарат с iPhone SE 2020.

Компактным смартфон окажется за счет исчезновения кнопки Home и уменьшенного выреза в верхней части экрана.

Напомним, что iPhone 12 приписывают OLED-экран, новый процессор A14 Bionic, а также поддержку работы в сетях пятого поколения, причем были данные, что в смартфонах установят совершенно новый модуль 5G.