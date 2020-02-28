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28 марта : пятница

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Mail.ru Group в 2020 году помощника «Маруся» интегрирует во все сервисы

28.02.2020 17:02

Голосовой помощник, разработанный Mail.ru Group, будет интегрирован во все сервисы компании, к тому же он будет работать отдельным приложением.
В первом квартале в продажу поступит смарт-колонка «Капсула», а это фирменный продукт Mail.ru Group, в котором работает голосовой помощник «Маруся».

В 2020 году этот голосовой помощник интегрируют со всеми сервисами Mail.ru Group, а также скоро «Маруся» станет доступна в виде отдельного приложения.

Сейчас у голосового помощника есть более 60 навыков. Так, она может рассказать про погоду, рассчитать время пути, запускать музыку через «Капсулу» из социальной сети «ВКонтакте» и совершать через эту социальную сеть звонки.

Смарт-колонка «Капсула» поступит в продажу по цене 7 тыс. рублей, а ожидать ее стоит до конца первого квартала.

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