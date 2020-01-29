Mail.ru Group открыла предзаказ на свою «умную» колонку «Капсула»

О том, что компания выпустить свою умную колонку с собственным голосовым помощником «Маруся» стало известно еще в прошлом году.

Недавно сообщалось, что новинка получила название «Капсула», а теперь Mail.ru Group открыла на нее предзаказ.

Оценили устройство в 6 990 рублей, а ее преимуществами можно назвать способность интегрироваться с системами умного дома, поддерживать звонки через «ВКонтакте», а еще в ней есть инструменты для обучения детей.

Кроме этого, Капсула сможет зачитывать последние актуальные новости, рассчитать время в пути до работы, сделать напоминание и многое другое.

В продаже колонка появится до конца квартала, а пока заказ оформить предлагается на сайте компании.

В дальнейшем будет объявлен список ритейлеров, то есть ее продажи будут запущены в розничных магазинах.