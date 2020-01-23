«Умная» колонка от Mail.ru Group получила название «Капсула»

Компания Mail.ru Group скоро на российский рынок выпустит свой новый продукт, и это будет «умная» колонка под названием «Капсула».

Она будет работать с голосовым помощником «Маруся», который является разработкой Mail.ru Group.

Подробностей про колонку пока не раскрывают, также пока точно неизвестно, когда ее представят.

Как сообщается на сайте Mail.ru, «Капсула» на рынке будет предлагаться в двух цветах — светло-сером и черном. В продаже «Капсула» появится в первом квартале текущего года.

Сейчас на российском рынке предлагается несколько умных колонок. Первой появилась «Яндекс.Станция» с голосовым помощником Алиса, а позже с поддержкой этого голосового помощника выпустили колонки и другие компании.